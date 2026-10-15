Торгова війна з Китаєм: ЄС готує нові обмеження, які сколихнуть ринок

Протистояння між двома найбільшими економічними гравцями світу виходить на новий рівень. Брюссель готує неприємний сюрприз, який може кардинально змінити правила гри на глобальному ринку.

Що саме готує Брюссель та по кому вдарить рішення

Європейський Союз розглядає можливість запровадження нових торговельних обмежень проти Китаю, які вийдуть далеко за межі автомобільної галузі. Під прицілом опинилися хімічна промисловість, машинобудування, фармацевтика, а також виробництво меблів та скутерів, про що повідомляє Bloomberg.

Німеччина активно тисне на блок, аби захистити місцевих виробників від напливу дешевих китайських товарів. Адже лише минулого місяця дефіцит торгівлі ЄС з Китаєм сягнув рекордних 34,8 мільярда доларів, і зупинятися на досягнутому європейські чиновники не планують.

Зверніть увагу! Для Китаю попередні поступки щодо автомобілів були радше тактичним кроком, а не готовністю здавати позиції. "Якщо інша сторона продовжить випробовувати долю, у Китаю не залишиться іншого вибору, окрім контратаки", – заявив Ту Сіньцюань, колишній радник Міністерства комерції КНР.

Пекін має потужні важелі впливу, зокрема монополію на рідкісноземельні метали, які критично важливі для європейських технологічних компаній. Якщо Європа піде на жорсткі кроки, це може спровокувати повномасштабну торгову війну, що неминуче призведе до розриву ланцюгів постачання та зростання цін на техніку, ліки й обладнання для кінцевих споживачів по всьому світу.

Які рішення ухвалювалися раніше та що передувало кризі

Нагадаємо, що нещодавно ЄС та Китай досягли попередньої згоди щодо обмеження імпорту гібридних автомобілів. Брюссель планує встановити квоту на рівні 350 тисяч авто на рік починаючи з грудня, що становить менше половини від очікуваних обсягів продажу цього року.

Важливо! Проте європейські лідери, зокрема представники Франції та Німеччини, вимагають створення ще жорсткіших інструментів захисту. Вони хочуть мати механізм "другого удару", який дозволить повністю виключати Китай з єдиного ринку ЄС у разі критичної загрози для власної економіки та шантажу ресурсами.

Нещодавно ми писали, що німецькі компанії готуються до можливого нового загострення торівельних суперечок між Євросоюзом і Китаєм. Підприємства почали накопичувати запаси рідкісноземельних металів та іншої критично важливої сировини, побоюючись нових експортних обмежень від Пекіна.