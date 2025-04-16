Альтернативна торговельна угода з Україною – чому ЄС важко домовитися про неї

Європейська комісія не продовжить дію торговельних заходів, які надавали Україні безмитний доступ до ринку ЄС. Замість цього вона намагається домовитися про ширшу торговельну лібералізацію до 5 червня.

ЄС важко домовитися про торговельну угоду з Україною

Комісія запровадила "екстрені обмеження" на імпорт деяких продуктів, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Йдеться про такі товари:

яйця;

м'ясо птиці;

цукор;

овес;

кукурудза;

крупа;

мед.

Дані заходи завершують свою дію на початку червня. І цього разу вони не будуть продовжені.

Рішення Європейської ради вже прийнято, ATM завершуються,

– сказав минулого тижня міністр з європейських справ Польщі Адам Щлапка.

Водночас ще минулого року Комісія пообіцяла домовитися про ширшу двосторонню торговельну лібералізацію в межах угоди про асоціацію Україна-ЄС. Але, як зазначає FT, процес ще не розпочато. Зокрема двоє дипломатів ЄС повідомили, що комісія затримала подання пропозиції, щоб не дратувати польських фермерів перед президентськими виборами в Польщі 18 травня.

Комісія зобов’язана провести консультації з Україною… і наша мета — досягти взаємної лібералізації тарифів. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією та представимо її Україні, щойно зможемо,

– заявив речник комісії Олаф Гілл.

Він додав, що метою цього процесу є забезпечення економічної стабільності та передбачуваності для бізнесу і фермерів як в Україні, так і в ЄС. Водночас переговори за цією пропозицією мають завершитися до 5 червня, щоб гарантувати "плавний перехід", як і обіцяла Єврокомісія.

Газета пише, що багато хто побоюється, що це навряд чи станеться. І Україна просто повернеться до довоєнних торговельних умов, коли її експорт обкладався високими митами. Проте країна навряд чи зможе собі це дозволити через послаблення підтримки США у війні проти Росії.

Посадовець ЄС повідомив, що розробляється "юридичний міст", якщо до дедлайну не буде досягнуто домовленості.

Торговельна лібералізація повинна продовжуватись, бо війна ще триває,

– сказала минулого тижня віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина.

Зауважте! Стефанішина наголосила, що переговори мають привести до "прозорої та сталої лібералізації торгівлі, яка враховує занепокоєння держав-членів, але не відкидає вже досягнутий прогрес".