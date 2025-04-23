Торговельне домінування між США та ЄС: хто вважається світовим лідером

За понад двадцять років, з 2000 по 2024 роки, обсяги світової торгівлі значно зросли як у Сполучених Штатах, так і в Європейському Союзі. Зокрема загальний обсяг торгівлі США (експорт плюс імпорт) більше ніж подвоївся.

Що відбувалося у США та ЄС протягом останніх 24 років

Він зріс з 2,04 трильйона доларів до 5,38 трильйона доларів із середньорічним темпом зростання (CAGR) 4,1%, передає 24 Канал з посиланням на Visual Capitalist.

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У Європейського Союзу темпи зростання були дещо вищими. Торгівля зросла з 1,77 трильйона доларів до 5,43 трильйона доларів при CAGR 4,8%.

У 2024 році США та ЄС мали подібні обсяги торгівлі, однак їхні торговельні профілі мали суттєві відмінності. Так Євросоюз експортував товарів на 2,8 трильйона доларів, що на 34% більше, ніж Сполучені Штати, які експортували 2,1 трильйона доларів.

Натомість імпорт США становив 3,3 трильйона доларів, що на 25% більше, ніж у ЄС (2,6 трильйона доларів). Це призвело до торгового дефіциту США в розмірі 1,2 трильйона доларів, тоді як Європейський Союз мав профіцит у 160 мільярдів.

Зверніть увагу! Торгівля товарами складала більшу частку економіки ЄС – 28,0% ВВП проти 18,4% у США.

Які зміни відбулися з 2000 року

У 2000 році Європейський Союз був основним торговельним партнером для більшості країн світу серед двох блоків.

Однак Сполучені Штати зберігали міцніші торговельні зв’язки в усьому регіоні Америки (за винятком Аргентини, Бразилії, Чилі, Уругваю і Суринаму), з багатьма провідними азійськими економіками (включаючи Китай, Японію, Південну Корею та країни Південно-Східної Азії), а також з частинами Африки, зокрема Анголою, Габоном і Нігерією.

До 2024 року відбулися суттєві зміни:

Чилі стала сильнішим партнером США;

У Китаї ЄС витіснив США з першого місця серед торгових партнерів;

В Африці США втратили позиції: Ангола, Габон і Нігерія переорієнтувалися на ЄС, який тепер став головним торговим партнером для всіх країн Африки;

У Близькому Сході Йорданія перейшла від ЄС до США як головного партнера.

Водночас США залишилися основним торговим партнером для найбільш експортно-орієнтованих економік Азії. До цього списку входять Японія, Південна Корея, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Тайвань та Таїланду

Зауважте! Ці країни й надалі значною мірою залежать від попиту на свою продукцію зі США.