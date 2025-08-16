Перед тим, як приземлитися в Алясці на борту свого літака Дональд Трамп заявив, що сподівається досягнути швидкого припинення вогню в Україні. Якщо цього не станеться, то президент США засмутиться. Стало відомо, як Росію можуть покарати за зіпсований настрій Трампа.

Якщо саміт лідерів не принесе результату, США готові запровадити санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл", передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Як Трамп діятиме, якщо саміт з Путіним не матиме результату?

Американські чиновники на умовах анонімності повідомили виданню, що санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній мали б скоротити енергетичні доходи Кремля.

З огляду на побоювання щодо впливу на ціни, Трамп розраховує – якщо такий крок і буде зроблено – то він матиме тимчасовий характер.

Серед інших можливих заходів – посилення обмежень проти "тіньового флоту" російських нафтових танкерів і додаткові мита для покупців російської нафти, зокрема Китаю.

Посадовці застерігають, що запровадження будь-яких заходів може бути поступовим. Трамп раніше заявляв, що надає перевагу митам, а не санкціям, вважаючи їх ефективнішими.

Зауважимо, що "Роснефть", яку очолює близький союзник Путіна Ігор Сєчин, та "Лукойл" є двома найбільшими виробниками нафти в Росії. Разом вони забезпечують майже половину всього експорту сирої нафти країни.

Загроза нових санкцій є частиною тактики США перед самітом, щоб показати готовність посилити тиск на Росію. Для Трампа характерно використовувати економічні інструменти як "батіг і пряник".

Однак, слід нагадати, що Дональд Трамп раніше вже погрожував Росії жорсткими санкціями і навіть встановлював дедлайн до 8 серпня, однак так і не наважився втілити погрози у життя.