Трамп поставив під загрозу торгівельну угоду з ЄС: усе через одну країну

США вже готують перелік товарів, на які можуть накласти ембарго, після того, як президент Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю з Іспанією. Однак такий крок ставить під загрозу торгівельну угоду США та ЄС.

Ембарго на іспанські товари

Списком займається Міністерство фінансів США разом з Офісом торгового представника та Міністерством торгівлі, пише Politico.

За словами американського чиновника, адміністрація має підготувати для Трампа "меню іспанських товарів, які можуть бути включені до ембарго найближчими днями".

Ембарго означатиме обмеження на імпорт та експорт між США та Іспанією, але перелік товарів для двох країн може відрізнятися.

Однак для його запровадження США мають оголосити надзвичайний стан національного рівня та довести, що Іспанія дійсно становить "незвичайну або надзвичайну загрозу" інтересам США.

Загроза для торгівельної угоди

Водночас економісти попереджають, що такий крок Вашингтона може фактично зруйнувати торгівельну угоду США з Євросоюзом.

Хоча торгівельні відносини між США та Іспанією вважаються відносно невеликими. Зокрема, у 2025 році Сполучені Штати імпортували іспанських товарів на 21 мільярда доларів, а експорт до Іспанії склав 26 мільярдів доларів,

Однак Іспанія входить до Євросоюзу, тож удар по ній вважатиметься ударом по всьому блоку. А Європарламент лише нещодавно ухвалив законодавство, яке дозволяє ЄС вийти з угоди у разі будь-якого порушення домовленостей.

Запровадити мита на товари з Іспанії не так уже й складно. Але що це означатиме для Тернберрійської угоди? Думаю, це буде руйнівно для неї... Це, ймовірно, означатиме кінець цієї домовленості,

– говорить колишній головний економіст Держдепу США Чед Баун.

Тож, якщо адміністрація Трампа підвищить тарифи або накладе ембарго на товари будь-якої держави ЄС, у відповідь блок повторно запровадить мита на американські товари. А це вдарить перш за все по американських виробниках, адже торгівельна угода несе більше вигоди саме для США.

Нагадаємо, у середу вранці в Анкарі Трамп пригрозив припинити торгівлю з Іспанією, оскільки та відмовилася підтримати вимогу НАТО витрачати 5% ВВП на оборону до 2035 року.

Однак в Іспанії не надто занепокоєні заявами президента США. В уряді заявили, що сприймають погрози спокійно, адже країна входить до складу ЄС, який є єдиним торгівельним союзом, тож до неї не можуть застосовуватися окремі правила.