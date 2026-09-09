Трамп завдав нового удару Канаді: США заборонять імпорт низки товарів
Торгівельна війна між США та Канадою переходить від мит до прямих заборон на імпорт. Президент Дональд Трамп оголосив про нові обмеження для цілої низки канадських товарів, а на деякі інші Вашингтон накладе 50% мита.
Які товари потрапили під заборону
Імпорт окремих видів канадської продукції в США заборонять з 29 вересня, йдеться на сайті Білого дому.
У "чорний список" потрапили:
- молочні продукти;
- більшість алкогольних товарів, зокрема, пиво, ром, бурбон, горілка, різні види вин, текіла, бренді, вермут;
- а також мотоцикли.
Водночас Вашингтон розширив перелік канадських товарів, на які поширюватиметься 50% мито. До списку потрапили матраци, моторні човни та гольфкари. Нові тарифи щодо них почнуть діяти 15 вересня.
Однак частину раніше запроваджених мит США переглянуть. Зокрема, з-під дії чинних тарифів виключать деякі товари, серед яких цемент і кам'яна сіль, замінивши їх іншими категоріями.
Чому США заборняють імпорт
У Білому домі пояснили нові заходи відповіддю на дії Оттави. Лише за день до цього Канада ввела власні 50% мита на американські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів.
Крім того, канадські провінції оголосили масштабний бойкот алкоголю зі США, прибравши з полиць американські вина та міцні напої.
Трамп різко засудив такі дії, назвавши їх "дискримінаційними".
Президент робить це для того, щоб ми знову забезпечили рівні умови гри, стримували заходи у відповідь і захищали американське виробництво,
– заявили у Білому домі.
Ба більше, американський лідер пішов ще далі, доручивши федеральним відомствам не укладати довгострокові державні контракти з канадськими постачальниками, якщо Оттава не забезпечить, за його словами, "повної та справедливої взаємності" для американських компаній і фермерів.
Що це означає для Канади
Для Канади це серйозний виклик, адже майже 68% її експорту йде саме до США.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава прискорить роботу над скороченням економічної залежності від Сполучених Штатів.
Йдеться про те, щоб жодна країна не могла тримати нас у заручниках,
– наголосив політик.
Нагадаємо, останні торгівельні переговори між США та Канадою не дали результату, після чого Вашингтон запровадив 50% мита на окремі канадські товари на суму близько 20 мільярдів доларів. У відповідь Оттава з 8 вересня ввела дзеркальні мита до 50% на американський імпорт,.