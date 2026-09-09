Какие товары попали под запрет

Импорт отдельных видов канадской продукции в США будет запрещен с 29 сентября, говорится на сайте Белого дома.

В "черный список" попали:

молочные продукты;

большинство алкогольных напитков, в частности, пиво, ром, бурбон, водка, различные виды вин, текила, бренди, вермут;

а также мотоциклы.

В то же время Вашингтон расширил перечень канадских товаров, на которые будет распространяться 50-процентная пошлина. В список попали матрасы, моторные лодки и гольф-кары. Новые тарифы в отношении них вступят в силу 15 сентября.

Однако часть ранее введенных пошлин США пересмотрят. В частности, из-под действия действующих тарифов исключат некоторые товары, среди которых цемент и каменная соль, заменив их другими категориями.

Почему США ограничивают импорт

В Белом доме объяснили новые меры как ответ на действия Оттавы. Буквально за день до этого Канада ввела собственные 50%-ные пошлины на американские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов.

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Кроме того, канадские провинции объявили масштабный бойкот алкоголя из США, убрав с полок американские вина и крепкие напитки.

Трамп резко осудил такие действия, назвал их "дискриминационными".

Президент делает это для того, чтобы мы вновь обеспечили равные условия игры, сдерживали ответные меры и защищали американское производство,

– заявили в Белом доме.

Более того, американский лидер пошел еще дальше, поручив федеральным ведомствам не заключать долгосрочные государственные контракты с канадскими поставщиками, если Оттава не обеспечит, по его словам, "полной и справедливой взаимности" для американских компаний и фермеров.

Что это означает для Канады

Для Канады это серьезный вызов, ведь почти 68% ее экспорта идет именно в США.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава ускорит работу по сокращению экономической зависимости от Соединенных Штатов.

Речь идет о том, чтобы ни одна страна не могла держать нас в заложниках,

– подчеркнул политик.

Напомним, последние торговые переговоры между США и Канадой не дали результата, после чего Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на отдельные канадские товары на сумму около 20 миллиардов долларов. В ответ Оттава с 8 сентября ввела зеркальные пошлины до 50% на американский импорт.