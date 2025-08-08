Укр Рус
8 серпня, 13:30
Трамп завдав нового торгівельного удару по Швейцарії: ринок золота лихоманить

Ірина Гайдук
Основні тези
  • США запровадили мита на золоті злитки, що викликало потрясіння на світовому ринку дорогоцінних металів, особливо постраждала Швейцарія.

  • Тарифи вплинули на глобальні торгівельні потоки, особливо на експорт золота зі Швейцарії до США, і спричинили зупинку постачання золота азійськими заводами.

     

США несподівано запровадили тарифи на золоті злитки. Світовий ринок дорогоцінних металів переживає нову хвилю потрясінь, особливо занепокоєна Швейцарія.

Які мита запровадили США? 

Митно-прикордонна служба США заявила, що золоті злитки вагою один кілограм і 100 унцій підлягають оподаткуванню митом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

  • Торговці дорогоцінними металами очікували, що ці золоті злитки стануть винятком і не потраплять під нові тарифи США.
  • Однак митниця класифікувала їх кодом "напіввироблене" золото, з якого стягуються митні збори, замість "необробленого", звільненого від тарифів. 

Трейдери були шоковані таким рішенням. Наразі вони намагаються з’ясувати, чи нові мита вже діють, яких країн вони стосуються, і чи можна їх уникнути. 

Золото постійно переміщується між центральними банками та резервами по всьому світу. Ніхто й гадки не мав, що його обкладуть митом, 
– розповів керівник JPMorgan Chase & Co.

Важливо! Ринки дорогоцінних металів вже відреагували на ці тарифи. Ціна ф'ючерсів на золото у Нью-Йорку різко підскочила, обійшовши більш як на 100 доларів за унцію спотову ціну в Лондоні. 

Хто постраждає від тарифів на золото? 

Аналітики вважають, що тарифи на золоті злитки здатні зруйнувати глобальні торгівельні потоки дорогоцінних металів з Лондона, Гонконгу, а найбільше – зі Швейцарії.

  • Кілограмові злитки  – найпопулярніший формат золота на Comex, який є найбільшим у світі ринком ф’ючерсів на золото.
  • Вони ж становлять основну частину експорту золота зі Швейцарії до США.
  • Імпорт швейцарського золота вже викликав проблеми під час торгівельних переговорів зі США, і в підсумку Сполучені Штати запровадили проти Швейцарії 39% тарифи. 

Це ще більше ускладнює становище президента Швейцарії Карін Келлер-Суттер, після того як Трамп призначив для її країни найвище мито серед розвинених держав, 
– зазначає видання.

Варто знати! На тлі нових тарифів два великі азійські заводи, що займаються дорогоцінними металами, призупинили постачання золота до США, доки ситуація з митами не стане зрозумілою.