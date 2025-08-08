Трамп завдав нового торгівельного удару по Швейцарії: ринок золота лихоманить
- США запровадили мита на золоті злитки, що викликало потрясіння на світовому ринку дорогоцінних металів, особливо постраждала Швейцарія.
Тарифи вплинули на глобальні торгівельні потоки, особливо на експорт золота зі Швейцарії до США, і спричинили зупинку постачання золота азійськими заводами.
США несподівано запровадили тарифи на золоті злитки. Світовий ринок дорогоцінних металів переживає нову хвилю потрясінь, особливо занепокоєна Швейцарія.
Які мита запровадили США?
Митно-прикордонна служба США заявила, що золоті злитки вагою один кілограм і 100 унцій підлягають оподаткуванню митом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
- Торговці дорогоцінними металами очікували, що ці золоті злитки стануть винятком і не потраплять під нові тарифи США.
- Однак митниця класифікувала їх кодом "напіввироблене" золото, з якого стягуються митні збори, замість "необробленого", звільненого від тарифів.
Трейдери були шоковані таким рішенням. Наразі вони намагаються з’ясувати, чи нові мита вже діють, яких країн вони стосуються, і чи можна їх уникнути.
Золото постійно переміщується між центральними банками та резервами по всьому світу. Ніхто й гадки не мав, що його обкладуть митом,
– розповів керівник JPMorgan Chase & Co.
Важливо! Ринки дорогоцінних металів вже відреагували на ці тарифи. Ціна ф'ючерсів на золото у Нью-Йорку різко підскочила, обійшовши більш як на 100 доларів за унцію спотову ціну в Лондоні.
Хто постраждає від тарифів на золото?
Аналітики вважають, що тарифи на золоті злитки здатні зруйнувати глобальні торгівельні потоки дорогоцінних металів з Лондона, Гонконгу, а найбільше – зі Швейцарії.
- Кілограмові злитки – найпопулярніший формат золота на Comex, який є найбільшим у світі ринком ф’ючерсів на золото.
- Вони ж становлять основну частину експорту золота зі Швейцарії до США.
- Імпорт швейцарського золота вже викликав проблеми під час торгівельних переговорів зі США, і в підсумку Сполучені Штати запровадили проти Швейцарії 39% тарифи.
Це ще більше ускладнює становище президента Швейцарії Карін Келлер-Суттер, після того як Трамп призначив для її країни найвище мито серед розвинених держав,
– зазначає видання.
Варто знати! На тлі нових тарифів два великі азійські заводи, що займаються дорогоцінними металами, призупинили постачання золота до США, доки ситуація з митами не стане зрозумілою.