США несподівано запровадили тарифи на золоті злитки. Світовий ринок дорогоцінних металів переживає нову хвилю потрясінь, особливо занепокоєна Швейцарія.

Які мита запровадили США?

Митно-прикордонна служба США заявила, що золоті злитки вагою один кілограм і 100 унцій підлягають оподаткуванню митом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Торговці дорогоцінними металами очікували, що ці золоті злитки стануть винятком і не потраплять під нові тарифи США.

Однак митниця класифікувала їх кодом "напіввироблене" золото, з якого стягуються митні збори, замість "необробленого", звільненого від тарифів.

Трейдери були шоковані таким рішенням. Наразі вони намагаються з’ясувати, чи нові мита вже діють, яких країн вони стосуються, і чи можна їх уникнути.

Золото постійно переміщується між центральними банками та резервами по всьому світу. Ніхто й гадки не мав, що його обкладуть митом,

– розповів керівник JPMorgan Chase & Co.

Важливо! Ринки дорогоцінних металів вже відреагували на ці тарифи. Ціна ф'ючерсів на золото у Нью-Йорку різко підскочила, обійшовши більш як на 100 доларів за унцію спотову ціну в Лондоні.

Хто постраждає від тарифів на золото?

Аналітики вважають, що тарифи на золоті злитки здатні зруйнувати глобальні торгівельні потоки дорогоцінних металів з Лондона, Гонконгу, а найбільше – зі Швейцарії.

Кілограмові злитки – найпопулярніший формат золота на Comex, який є найбільшим у світі ринком ф’ючерсів на золото.

Вони ж становлять основну частину експорту золота зі Швейцарії до США.

Імпорт швейцарського золота вже викликав проблеми під час торгівельних переговорів зі США, і в підсумку Сполучені Штати запровадили проти Швейцарії 39% тарифи.

Це ще більше ускладнює становище президента Швейцарії Карін Келлер-Суттер, після того як Трамп призначив для її країни найвище мито серед розвинених держав,

– зазначає видання.

Варто знати! На тлі нових тарифів два великі азійські заводи, що займаються дорогоцінними металами, призупинили постачання золота до США, доки ситуація з митами не стане зрозумілою.