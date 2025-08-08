Трамп нанес новый торговый удар по Швейцарии: рынок золота лихорадит
- США ввели пошлины на золотые слитки, что вызвало потрясения на мировом рынке драгоценных металлов, особенно пострадала Швейцария.
Тарифы повлияли на глобальные торговые потоки, особенно на экспорт золота из Швейцарии в США, и повлекли остановку поставок золота азиатскими заводами.
Какие пошлины ввели США?
Таможенно-пограничная служба США заявила, что золотые слитки весом один килограмм и 100 унций подлежат налогообложению пошлиной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
- Торговцы драгоценными металлами ожидали, что эти золотые слитки станут исключением и не попадут под новые тарифы США.
- Однако таможня классифицировала их кодом "полупроизведенное" золото, с которого взимаются таможенные пошлины, вместо "необработанного", освобожденного от тарифов.
Трейдеры были шокированы таким решением. Сейчас они пытаются выяснить, или новые пошлины уже действуют, каких стран они касаются, и можно ли их избежать.
Золото постоянно перемещается между центральными банками и резервами по всему миру. Никто и не подозревал, что его обложат пошлиной,
– рассказал руководитель JPMorgan Chase & Co.
Важно! Рынки драгоценных металлов уже отреагировали на эти тарифы. Цена фьючерсов на золото в Нью-Йорке резко подскочила, обойдя более чем на 100 долларов за унцию спотовую цену в Лондоне.
Кто пострадает от тарифов на золото?
Аналитики считают, что тарифы на золотые слитки способны разрушить глобальные торговые потоки драгоценных металлов из Лондона, Гонконга, а больше всего – из Швейцарии.
- Килограммовые слитки – самый популярный формат золота на Comex, который является крупнейшим в мире рынком фьючерсов на золото.
- Они же составляют основную часть экспорта золота из Швейцарии в США.
- Импорт швейцарского золота уже вызвал проблемы во время торговых переговоров с США, и в итоге Соединенные Штаты ввели против Швейцарии 39% тарифы.
Это еще больше усложняет положение президента Швейцарии Карин Келлер-Суттер, после того как Трамп назначил для ее страны самые высокие пошлины среди развитых государств,
– отмечает издание.
Стоит знать! На фоне новых тарифов два крупных азиатских завода, занимающихся драгоценными металлами, приостановили поставки золота в США, пока ситуация с пошлинами не станет понятной.