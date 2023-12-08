Суттєві фінансові потреби: МВФ розгляне питання про мільйонний транш для України

На засіданні Ради директорів МВФ планується розгляд питання щодо перегляду Програми розширеного фінансування. Про це повідомила директорка МВФ з комунікацій - Джулі Козак.

У випадку затвердження даного перегляду, Україна отримає транш у розмірі 900 мільйонів доларів. За оцінками співробітників МВФ, у 2024 році країні потрібно близько 42 мільярда доларів фінансування.

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Підтримка міжнародної спільноти, у тому числі ЄС, США та "Великої сімки", а також міжнародних фінансових інститутів, матиме важливе значення для повернення країни на шлях фінансової та зовнішньої стабільності,

– ствердила Козак.

Економічна ситуація в Україні

Експерти МВФ отримали під час роботи над другим переглядом програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) прогнозуєть покращення економіки в Україні до 4,5% до кінця 2023 року.

Щодо економічної ситуації, українська економіка продовжує демонструвати чудову стійкість. Перспективи, звичайно, вкрай невизначені, але вони виявилися стійкими. Ми підвищили наш прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 4,5%, інфляція різко знизилася, валютний ринок стабілізувався, і це дозволило Україні перейти від прив'язки обмінного курсу до режиму керованого обмінного курсу, – сказала Козак.

Для порівняння, під час затвердження першого перегляду програми EFF цей показник оцінювався в діапазоні від 1% до 3%.

Водночас, є очікування, що у 2024 році зростання сповільниться до 3 – 4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними. Загалом, за прогнозом МВФ, до 2026 року в Україні зростатиме державний борг.