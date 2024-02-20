Майже 900 мільйонів доларів: НБУ чекає транш від МВФ

Третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) уже має свої результати. Першим з них стане виділення від МВФ траншу на 890 мільйонів доларів.

НБУ чекає великий транш

Голова НБУ Андрій Пишний уже відбув від Варшави, де раніше приєднався до складу української делегації для проведення обговорень з місією МВФ щодо третього перегляду програми EFF.

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Програма EFF передбачає щоквартальний перегляд результатів України та у разі успіху, виділення для неї грошей. Наприклад у грудні 2023 року ми вдало пройшли другий перегляд та отримали три транші загальним обсягом близько 4,5 мільярда доларів.

За успішного проходження третього перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом майже 890 мільйона доларів, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 5,4 мільярда доларів,

– написали у НБУ.

Про що домовлялися з МВФ

Угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 мільярда доларів була схвалена 31 березня 2023 року.

На цих переговорах сторони мають обговорити виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Від України на зустріч поїхали представники НБУ, Міністерства фінансів та інших органі влади відповідальних за: