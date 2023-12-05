Україна отримає 1,5 мільйона євро: вже відомо на що підуть гроші

Словенія прийняла рішення про надання Україні грошової допомоги. Кошти передають безповоротно, але на конкретно визначені потреби.

На що витратять грошову допомогу

1,5 мільйона євро від Словенії мають бути використані на гуманітарне розмінування України. Депутатка Юлія Свириденко пояснила як саме розподілятимуться ці кошти, повідомляє 24 Канал.

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Юлія Свириденко Перша віцепрем'єр-міністр економіки 1,5 мільйона євро, які Україна неймовірно вдячна отримати сьогодні від народу Словенії, допоможуть забезпечити саперів ДСНС та ДССТ необхідним індивідуальним захистом, обладнанням та технікою для розмінування. Ці кошти допоможуть пришвидшити очищення території нашої країни від вибухівки та збережуть життя й здоров’я багатьох українців.

Угоду про надання коштів сьогодні підписали: Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Словенія Андрій Таран та віцепрем'єр-міністр, Міністр закордонних та європейських справ Республіки Словенії Таня Файон. Гроші мають бути перераховані найближчим часом.

Потрібно розуміти, що розмінування це ключова потреба України. Станом на зараз замінованими вважаються 174 тисячі квадратних кілометрів української землі. Розмінування цієї території буде надважким. Україну називають найбільш замінованою країною світу. Український уряд оголосив про намір розчистити та ввести в експлуатацію щонайменше 80% цих територій протягом наступних 10 років.