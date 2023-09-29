Майже по 600 доларів: середній розмір транзакцій у мережі біткойна зріс

Середній розмір транзакції у біткойн мережі досягнув нового рекорду. Це можу свідчити про певні настрої серед спільноти.

Середній розмір транзакцій у мережі біткойна зріс

Тож станом на 26 вересня середній розмір транзакцій становив – 582 доларів.

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Середній розмір транзакції щойно досяг місячного максимуму 582 доларів. Попередній місячний максимум 577 доларів спостерігався 29 серпня 2023 року,

– йдеться у повідомлені компанії.

Таке зростання може бути пов'язане з великими інвестиційними рухами чи інституційними операціями. Тобто, що біткойн використовується не так для дрібних операцій, як для великих фінансових операцій.

Найперспективніша крипта до кінця 2023 року

Для мікротранзакцій варто використовувати протокол другого рівня – Lighting Network.

Команда криптовалютної біржі Kraken провела на платформі "Х" опитування серед підписників, щодо того, яка криптовалюта на їх думку зросте до кінця 2023 року. Вони відповіли:

Kaspa (KAS) – високотехнологічна криптовалюта на PoW-алгоритмі;

– високотехнологічна криптовалюта на PoW-алгоритмі; Radix (eXRD) – токен однойменної платформи смартконтрактів;

– токен однойменної платформи смартконтрактів; Realio (RIO) – токен однойменної інвестиційної блокчейн-платформи;

– токен однойменної інвестиційної блокчейн-платформи; MOG Coin (MOG) – мем-койн;

– мем-койн; Paw (PAW) – мем-койн за мотивами криптовалют, символами яких стали різні тварини;

– мем-койн за мотивами криптовалют, символами яких стали різні тварини; Litecoin (LTC) – одна з найстаріших монет на ринку;

– одна з найстаріших монет на ринку; Ripple (XRP) – токен криптопроєкту Ripple, команда якого влітку 2023 року змогла частково перемогти SEC у суді.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.