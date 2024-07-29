Транзит газу з Азербайджану в ЄС може мати російський слід

Україна хоче транспортувати азербайджанський газ замість російського, однак, це створює додаткові ризики. Адже під виглядом газу з Азербайджану, в Європу може транспортуватися російський.

Можливий слід Росії в новій угоді

Зараз російський газ, що надходить через Україну, становить близько 5% від загального обсягу поставок до ЄС. Азербайджан може забезпечити лише 2 мільярди кубометрів з необхідних 14 мільярдів кубометрів.

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Головний виконавчий директор Нафтогазу Олексій Чернишов зазначив, що основною альтернативою є постачання газу з Азербайджану. Це означає, що Баку імпортуватиме газ з Росії, а потім експортуватиме свій газ до Європи через Україну.

Такий підхід викликає занепокоєння в експертів, які бачать ризик прихованого експорту російського газу.

Угода ризикує перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок,

– каже президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" Михайло Гончар.

Він також зазначає, що наявність російського газу в українських трубах не захищає від атак з боку Москви, оскільки росіяни продовжують обстрілювати газокомпресорні станції в Україні.

Альтернативний варіант

Інший варіант, який розглядає Україна, – це закупівля газу європейськими трейдерами на кордоні України й Росії. Проте це рішення прив'язало б Україну до "Газпрому".

Олексій Чернишов зазначає, що пропозиція Азербайджану є більш надійною, оскільки вони мають власний видобуток газу, який можуть постачати до Європи.

Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз" Пропозиція Азербайджану більш солідна, тому що у них є видобуток газу, який вони можуть спрямувати в Європу. У той час як трейдери ЄС виступатимуть у ролі каналу для російського газу.

Україна отримувала близько 1 мільярда доларів на рік від плати за транзит, проте більша частина цих коштів використовувалася на обслуговування газотранспортної системи. Водночас транзит російського газу приносив Москві приблизно 5 мільярдів доларів на рік, що суперечить закликам України ввести санкції проти російського палива.