Транзит газа из Азербайджана в ЕС может иметь российский след

Украина хочет транспортировать азербайджанский газ вместо российского, однако, это создает дополнительные риски. Ведь под видом газа из Азербайджана, в Европу может транспортироваться российский.

Возможный след России в новом соглашении

Сейчас российский газ, поступающий через Украину, составляет около 5% от общего объема поставок в ЕС. Азербайджан может обеспечить лишь 2 миллиарда кубометров из необходимых 14 миллиардов кубометров.

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Главный исполнительный директор Нафтогаза Алексей Чернышов отметил, что основной альтернативой являются поставки газа из Азербайджана. Это означает, что Баку будет импортировать газ из России, а затем экспортировать свой газ в Европу через Украину.

Такой подход вызывает беспокойство у экспертов, которые видят риск скрытого экспорта российского газа.

Соглашение рискует превратиться в схему скрытого экспорта российского газа под видом азербайджанского на европейский рынок,

– говорит президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Он также отмечает, что наличие российского газа в украинских трубах не защищает от атак со стороны Москвы, поскольку россияне продолжают обстреливать газокомпрессорные станции в Украине.

Альтернативный вариант

Другой вариант, который рассматривает Украина, – это закупка газа европейскими трейдерами на границе Украины и России. Однако это решение привязало бы Украину к "Газпрому".

Алексей Чернышов отмечает, что предложение Азербайджана является более надежным, поскольку они имеют собственную добычу газа, который могут поставлять в Европу.

Алексей Чернышов Глава НАК "Нафтогаз" Предложение Азербайджана более солидное, потому что у них есть добыча газа, который они могут направить в Европу. В то время как трейдеры ЕС будут выступать в роли канала для российского газа.

Украина получала около 1 миллиарда долларов в год от платы за транзит, однако большая часть этих средств использовалась на обслуживание газотранспортной системы. В то же время транзит российского газа приносил Москве примерно 5 миллиардов долларов в год, что противоречит призывам Украины ввести санкции против российского топлива.