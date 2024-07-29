Можливий слід Росії в новій угоді
Зараз російський газ, що надходить через Україну, становить близько 5% від загального обсягу поставок до ЄС. Азербайджан може забезпечити лише 2 мільярди кубометрів з необхідних 14 мільярдів кубометрів.
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Головний виконавчий директор Нафтогазу Олексій Чернишов зазначив, що основною альтернативою є постачання газу з Азербайджану. Це означає, що Баку імпортуватиме газ з Росії, а потім експортуватиме свій газ до Європи через Україну.
Такий підхід викликає занепокоєння в експертів, які бачать ризик прихованого експорту російського газу.
Угода ризикує перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок,
– каже президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" Михайло Гончар.
Він також зазначає, що наявність російського газу в українських трубах не захищає від атак з боку Москви, оскільки росіяни продовжують обстрілювати газокомпресорні станції в Україні.
Альтернативний варіант
Інший варіант, який розглядає Україна, – це закупівля газу європейськими трейдерами на кордоні України й Росії. Проте це рішення прив'язало б Україну до "Газпрому".
Олексій Чернишов зазначає, що пропозиція Азербайджану є більш надійною, оскільки вони мають власний видобуток газу, який можуть постачати до Європи.
Пропозиція Азербайджану більш солідна, тому що у них є видобуток газу, який вони можуть спрямувати в Європу. У той час як трейдери ЄС виступатимуть у ролі каналу для російського газу.