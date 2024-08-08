Найнижчий рівень за 1,5 року: транзит російського газу через Україну впав

Транзит російського газу через Україну знизився до 37,25 мільйона кубометрів. Про це свідчать підтверджені номінації "Оператора ГТС України" в точці входу "Суджа".

Транзит російського газу через Україну

Порівняно із вчорашніми показниками транзит скоротився на 6% – це найнижче значення з 1 травня 2023 року.

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Раніше, обсяги транзиту російського газу через Україну становили близько 42 – 42,4 мільйона кубометрів на добу.

Поки що причини скорочення обсягів транзиту невідомі. Наприклад вчора з’явилася інформація, що ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області, а потім аналогійна інформація з'явилася про однойменний населений пункт.

Газопровід "Суджа" став критично важливим об'єктом для транспортування російського газу до Європи через Україну. Наразі "Суджа" є єдиною точкою входу російського газу в Україну, що полегшує його доставку європейським споживачам.