Як оновити дані про лічильники
Кожні чотири роки необхідно перевіряти правильність роботи лічильників, викликавши спеціалістів та оплативши процедуру самостійно.
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Після перевірки важливо оновити дані лічильників у базах постачальників послуг.
Зокрема, після перевірки лічильників води та тепла необхідно:
- Опломбувати лічильники.
- Поставити їх на абонентський облік.
Після цього споживачеві видають свідоцтво про повірку або довідку про непридатність приладу. Далі потрібно надіслати постачальнику послуг фото або скановані копії документів, вказавши адресу проживання:
- Свідоцтво про перевірку.
- Протокол повірки/акт виконаних робіт.
- Акти демонтажу та монтажу лічильника.
- Фото лічильників на дату звернення.
Якщо виявили невідповідність
У разі виявлення невідповідності номерів лічильників в облікових базах даних потрібно надіслати:
- Акт монтажу/опломбування первинної установки.
- Акт контрольного зняття показань за період.
- Фото лічильників зі свідченнями на дату.