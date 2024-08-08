Как обновить данные о счетчиках

Каждые четыре года необходимо проверять правильность работы счетчиков, вызвав специалистов и оплатив процедуру самостоятельно.

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После проверки важно обновить данные счетчиков в базах поставщиков услуг.

В частности, после проверки счетчиков воды и тепла необходимо:

Опломбировать счетчики. Поставить их на абонентский учет.

После этого потребителю выдают свидетельство о поверке или справку о непригодности прибора. Далее нужно прислать поставщику услуг фото или сканированные копии документов, указав адрес проживания:

Свидетельство о поверке.

Протокол поверки/акт выполненных работ.

Акты демонтажа и монтажа счетчика.

Фото счетчиков на дату обращения.

Если обнаружили несоответствие

В случае выявления несоответствия номеров счетчиков в учетных базах данных нужно прислать: