Как обновить данные о счетчиках
Каждые четыре года необходимо проверять правильность работы счетчиков, вызвав специалистов и оплатив процедуру самостоятельно.
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После проверки важно обновить данные счетчиков в базах поставщиков услуг.
В частности, после проверки счетчиков воды и тепла необходимо:
- Опломбировать счетчики.
- Поставить их на абонентский учет.
После этого потребителю выдают свидетельство о поверке или справку о непригодности прибора. Далее нужно прислать поставщику услуг фото или сканированные копии документов, указав адрес проживания:
- Свидетельство о поверке.
- Протокол поверки/акт выполненных работ.
- Акты демонтажа и монтажа счетчика.
- Фото счетчиков на дату обращения.
Если обнаружили несоответствие
В случае выявления несоответствия номеров счетчиков в учетных базах данных нужно прислать:
- Акт монтажа/опломбирования первичной установки.
- Акт контрольного снятия показаний за период.
- Фото счетчиков с показаниями на дату.