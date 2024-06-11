Постачання газу через Україну: що зміниться після закінчення контракту з Газпромом

Європейські лідери прагнуть і далі використовувати газопровід, що проходить через Україну. Навіть після закінчення контракту між "Нафтогазом" і Газпромом.

Яким буде новий транзит газу

Європейські лідери уже проводять переговори, відносно забезпечення подачі газу через Україну в Європу у наступному році. Зокрема, один з планів задіює потужності Азербайджану.

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Цей варіант може реалізовуватись так: європейські компанії купують та закачують газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що прямують в Європу. Це оптимальний план, який не надаватиме значне фінансування Москві.

Яка позиція України

Європа продовжує працювати над тим, аби поступово відмовитись від російського газу.

Наймовірніше, Україна буде "за". Основною причиною є дохід, який отримує українська сторона від транзиту. Наприклад, у 2021 році такі надходження сягнули 1 мільярд доларів, а це значна сума для економіки, що сильно постраждала від війни.

Олексій Чернишов Голова правління "Нафтогаз" Є два фактори, про які ми завжди повинні пам'ятати. Один з них полягає в тому, що Україна має неймовірну інфраструктуру транзиту та зберігання газу, яку слід використати, і Україна має намір використовувати цю інфраструктуру, бо вона приносить багато переваг.

Чернишов зазначив, що будь-які плани у яких передбачається співпраця з Газпромом абсолютно виключені. А от варіант з використанням газу з Азербайджану буде розглянутий.