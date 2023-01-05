Транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня за всю історію

За всю історію незалежності України, транзит російського газу впав до найнижчого рівня. А проти показників 2021 року він знизився у два рази.

Зниження обсягу транзиту газу

Порівняно з 2021 роком обсяги транзиту російського газу через Україну впали з 41,6 мільярда кубометрів до 20,35 мільярда кубометрів – у два рази. Загалом з початку повномасштабної війни в Україні Росія транспортувала близько 20,35 мільярда кубометрів блакитного палива через українську ГТС.

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Транзит російського газу через Україну з 1991 року й дотепер / Інфографіка ExPro

Скільки Росія повинна була транспортувати газу

Згідно з довгостроковим контрактом, передбачалось, що Росія буде транспортувати 40 мільярдів кубів свого блакитного палива через українську газотранспортну систему. Однак фахівці ExPro підкреслюють, що ймовірність таких обсягів практично нульова.

Вони уточнили, що згідно з довгостроковим контрактом Росія забронювала 40 мільярдів кубометрів потужностей для транзиту газу через Україну, проте використала лише половину заброньованих потужностей.

Куди транспортувала газу Росію через Україну

Разом з тим довгостроковий контракт, укладений на 2020 – 2024 роки на умовах "качай або плати", передбачає, що Росія має оплачувати весь заброньований обсяг.

У 2022 році Росія транспортувала природний газ через Україну до чотирьох країн:

Словаччини,

Молдови,

Польщі,

Румунії.

Найбільше газу було транспортовано до Словаччини – майже 16,5 мільярдів кубометрів, але варто зауважити, що це на 40% менше, ніж у 2021 році. Також до Молдови було прокачано 2,5 мільярда кубометрів газу, що на 21% менше, ніж у 2021 році.

Транзит російського газу через Україну у напрямку у 2022 році / Інфографіка ExPro