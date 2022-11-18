Росія хоче відновити транзит аміаку через Україну: Зеленський висунув важливу умову

ООН та Росія намагаються відновити експорт російського аміаку, який раніше транспортувався трубопроводом через територію України до Чорного моря. Президент Зеленський заявив, що поновлення транзиту станеться тільки якщо Росія погодиться реалізувати обмін полоненими "всіх на всіх".

Про це 17 листопада він заявив у ході конференції Bloomberg New Economy Forum.

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Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін "усіх на всіх". Ми не хочемо торгувати з Росією, допомагати їм, вони – наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися тільки якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених,

– наголосив президент.

Що транзит аміаку дасть Росії

До вторгнення аміакопроводом транспортувалося близько 2,3 мільйона тон аміаку на рік, що відповідає 2,4 мільярда доларів експортного виторгу. Плата України за транзит становила всього близько 100 мільйонів доларів. 24 лютого транзит аміакопроводом через Україну припинився.

Раніше Росія також могла експортувати 1,9 мільйона тонн аміаку через порти Балтії, проте після введення санкцій доступ до балтійських портів було втрачено. Наразі агресорка сподівається поновити експорт завдяки "зерновій угоді", переправляючи аміак тим самим морським коридором, який використовується для українського зерна.

Небезпека для українців

Аміакопровід "Тольятті-Одеса" має дві гілки, одна з яких проходить через окуповану територію. У травні 2022 року там сталася розгерметизація, проте транзит був зупинений з 2014 року. Незначний витік аміаку стався самоплином і розповсюдився на 4 кілометри. Транзит іншою гілкою, яка проходить з півночі на південь України, був зупинений 24 лютого.



Аміакопровід "Тольятті-Одеса"

У разі його поновлення, необхідно забезпечити припинення будь-яких бойових дій та обстрілів вздовж 2,5 км зони від осі аміакопроводу протягом усього його маршруту,

– повідомили в підприємстві "Укрхімтрансаміак"

За словами першого заступника директора Одеського припортового заводу Миколи Щурікова, відновлення транзиту російського аміаку під час війни несе для України колосальні ризики.

Вони не виправдані грошима. Якщо ракета потрапить у сховище Одеського припортового заводу, через який здійснюється перевалка аміаку з трубопроводу на судно-газовози, то постраждає половина Одеської області,

– каже він.

На Одеський припортовий завод, за словами Щурікова, уже прилітали дві ракети, одну з яких вдалося збити. А 23 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе з боку моря.



Нагадаємо, вранці 16 листопада російські окупанти знову обстріляли Одесу. Ворожі ракети влучили в цивільну інфраструктуру Одеси – склад виробничо-торговельної компанії.

