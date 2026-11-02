Новий стимул для Путіна: США хочуть відновити транзит російського газу через Україну

США активно просувають ідею якнайшвидше відновити постачання російського газу до Європи трубопроводами, що проходять через територію України. Однак ця пропозиція суперечить курсу Євросоюзу.

Що пропонують у Вашингтоні

Ініціативу висунули американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф під час візитів до Москви та Києва у вересні, пише The Wall Street Journal.

План передбачає продаж російського блакитного палива через американського посередника, що дозволило б обійти європейські санкції.

За задумом Вашингтона, це домогло б одночасно досягнути кількох цілей:

відкрити можливості для американських інвесторів;

знизити ціни на енергоносії в Європі;

та створити для Кремля економічний стимул.

Повернення Росії на європейський ринок природного газу стало б потужним стимулом для Володимира Путіна погодитися на енергетичне перемир'я,

– приводить WSJ позицію американських переговорників.

Українській газотранспортній системі у цій схемі відвоодять важливу роль:

Мережа проходить через Україну до Словаччини, а звідти газ може надходити далі до Австрії та Німеччини;

Транзит цим шляхом, на думку США, можна відновити значно швидше, ніж "Північні потоки", що постраждали від вибухів.

Водночас для України відновлення транзиту означало б можливість знову отримувати доходи від транспортування російського газу.

А щоб Кремль не міг використовувати зароблені кошти для фінансування війни, доходи від продажу газу США пропонують розміщувати на спеціальному ескроу-рахунку в юрисдикції третьої сторони.

Чому Європа опирається

Видання зазначає, що наразі Вашингтон намагається переконати європейських лідерів, ніби повернення російського газу допоможе знизити ціни на енергоносії напередодні зими.

Однак згідно з чинним законодавством ЄС, усі закупівлі російського природного газу мають повністю припинити до кінця 2027 року.

Комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен наголошував, що заборона на імпорт має бути постійною.

Я, звичайно, не довіряв би Росії. Навіть якщо завтра настане мир, на який ми всі сподіваємося,

– зауважив він.

За даними WSJ, у приватних розмовах деякі європейські посадовці висловлюються ще категоричніше. Представник однієї європейської країни порівняв таку поступку Путіну з рішенням колишнього британського прем’єра Невілла Чемберлена пожертвувати Чехословаччиною Гітлеру в обмін на вигідні домовленості.

Однак адміністрація Трампа розраховує, що опір європейських країн може виявитися не таким сильним, як здається, враховуючи проблеми із постачанням газу до ЄС.

Нагадаємо, Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року після завершення дії п’ятирічної угоди з "Газпромом". Відтоді російський газ більше не надходить до Європи українським маршрутом.