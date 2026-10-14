Російське зерно, яке придбали різні корпорації, вже не належить Кремлю. Однак наразі Латвія не може заборонити подібний експорт.

Чому Латвія не може заборонити транзит російського зерна

Важливу заяву зробив прем’єр-міністр країни Андріс Кулбергс, про що пише Delfi.

Андріс Кулбергс Прем’єр-міністр Латвії Потрібно розуміти, що це вже не російське зерно. Його купили американські корпорації, швейцарські корпорації, корпорації з Японії, Дубая та, вже не пам’ятаю, яких ще країн. Це зерно належить нашим стратегічним партнерам, а зовсім не Росії.

За словами Кулбергса, йдеться про стратегічних партнерів Латвії, які також закуповують латвійське зерно.

Він додав, що, запроваджуючи санкції або встановлюючи вищі податки, країна автоматично зачіпає інтереси інших держав. І вони можуть подати до суду.

Ця сума вимірюється сотнями мільйонів, які могла б втратити Латвія,

– пояснив політик.

Кулбергс наголосив, що зерно саме по собі є дозволеним товаром і не підпадає під санкції проти Росії.

Отже, Латвія не може підвищити плату за користування залізничною інфраструктурою на 300% для транзиту російського зерна або повністю його заборонити.

Найбільша проблема полягає в тому, що ЄС має виключні повноваження ухвалювати рішення як щодо тарифів, так і щодо транзиту. Ми можемо це робити за певних умов, але це пов’язано з конкретними ризиками,

– сказав Кулбергс.

У разі заборони слід враховувати безпосередній ризик судових позовів на суму від 200 до 800 мільйонів євро.

За словами Андріса Кулбергса, Литва наразі бере участь у судовому розгляді за аналогічною справою на суму 12 мільярдів євро.

Найімовірніше, вже цього року Литві доведеться виплатити за цим позовом 450 мільйонів євро.

Також під час ухвалення урядом рішення про підвищення плати за користування інфраструктурою на 300% заздалегідь не було відомо, що підвищити її настільки неможливо.

Нагадаємо, що заклики щодо заборони транзиту звучали ще й у Литві. Зокрема, влада пропонувала включити до санкційного списку окремих російських олігархів аграрного сектору, які підтримують війну проти України.