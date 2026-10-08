Що пропонують у Литві щодо російського зерна

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив, що вже доручив підпорядкованим установам посилити контроль за походженням зерна, аби воно не перевозилося через країну.

Міндаугас Сінкявічюс Прем'єр-міністр Литви Росія посилює та розширює агресію проти України: значно збільшила використання балістичних ракет, почала ширше застосовувати швидкі далекобійні реактивні безпілотники, розширила атаки за межі прифронтових регіонів, посилила удари по Києву та поширила їх на захід Україну.

Литовський політик наголосив, що ще один напрямок операцій – це обстріли українських портових терміналів, через які експортується зерно, а також суден, що його перевозять. Таким чином, Кремль намагається перешкодити Україні експортувати зерно та завдати їй економічних збитків.

Ба більше, з окупованих українських територій масово викрадають зерно. Потім його продають на світових ринках.

Сама ж Росія використовує європейські, зокрема балтійські, порти та інфраструктуру для експорту власного зерна.

Це неприйнятна ситуація, яку досі толерували, аргументуючи тим, що на продукти харчування санкції ЄС не поширюються. Країни Балтії вживають заходів, щоб зупинити цей транзит,

– наголосив Міндаугас Сінкявічюс.

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Політик підкреслив, що потрібні рішення і на рівні ЄС. Литва пропонуватиме:

заборонити такий транзит;

включити до санкційного списку окремих російських олігархів аграрного сектору, які підтримують війну.

Я вже доручив підпорядкованим установам посилити контроль за походженням зерна, щоб через Литву не перевозилося зерно, викрадене в Україні, або зерно, змішане з іншими партіями,

– пояснив Сінкявічюс.

Наразі правоохоронні органи аналізують зв’язки компаній, що займаються експортом зерна, перевіряють, чи не порушують вони інші чинні санкції та чи не співпрацюють з олігархами, які відкрито підтримують та фінансують війну.

Водночас підприємства стратегічної інфраструктури також переглядають послуги, які надаються таким компаніям, і оцінюють, чи не становить така співпраця загрози національній безпеці.

Нагадаємо, що країни Балтії вже посилюють контроль щодо російського зерна. Головним питанням стало виявити зерно, яке Росія могла незаконно вивезти з тимчасово окупованих територій України.