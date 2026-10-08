Что предлагают в Литве в отношении российского зерна

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что уже поручил подведомственным ведомствам усилить контроль за происхождением зерна, чтобы оно не перевозилось через страну.

Миндаугас Синкявичюс Премьер-министр Литвы Россия усиливает и расширяет агрессию против Украины: значительно увеличила использование баллистических ракет, начала шире применять быстрые дальнобойные реактивные беспилотники, расширила атаки за пределы прифронтовых регионов, усилила удары по Киеву и распространила их на запад Украины.

Литовский политик подчеркнул, что еще одно направление операций – это обстрелы украинских портовых терминалов, через которые экспортируется зерно, а также судов, перевозящих его. Таким образом, Кремль пытается помешать Украине экспортировать зерно и нанести ей экономический ущерб.

Более того, с оккупированных украинских территорий массово вывозится зерно. Затем его продают на мировых рынках.

Сама же Россия использует европейские, в частности балтийские, порты и инфраструктуру для экспорта собственного зерна.

Это недопустимая ситуация, которую до сих пор терпели, аргументируя тем, что на продукты питания санкции ЕС не распространяются. Страны Балтии принимают меры, чтобы остановить этот транзит,

– подчеркнул Миндаугас Синкявичюс.

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Политик подчеркнул, что необходимы решения и на уровне ЕС. Литва будет предлагать:

запретить такой транзит;

включить в санкционный список отдельных российских олигархов аграрного сектора, поддерживающих войну.

Я уже поручил подведомственным учреждениям усилить контроль за происхождением зерна, чтобы через Литву не перевозилось зерно, похищенное в Украине, или зерно, смешанное с другими партиями,

– пояснил " " Синкявичюс.

В настоящее время правоохранительные органы анализируют связи компаний, занимающихся экспортом зерна, проверяют, не нарушают ли они другие действующие санкции и не сотрудничают ли с олигархами, которые открыто поддерживают и финансируют войну.

В то же время предприятия стратегической инфраструктуры также пересматривают услуги, предоставляемые таким компаниям, и оценивают, не представляет ли такое сотрудничество угрозу национальной безопасности.

Напомним, что страны Балтии уже ужесточают контроль над " российского зерна ". Главной задачей стало выявление зерна, которое Россия могла незаконно вывезти с временно оккупированных территорий Украины.