У травні зріс попит на безготівкову валюту: в НБУ пояснили причину

Чистий попит клієнтів на іноземну валюту через безготівкові операції у травні збільшився на 41%. Це пов'язано зі зростанням бюджетних витрат, пов'язаних з отриманням міжнародної допомоги у березні-квітні.

Чому зріс попит на валюту

За словами представників НБУ, у кінці травня відбулися значні сплески попиту на валюту, що вплинуло на курсову динаміку. Також вплинуло закінчення періоду, коли було обмеження на розрахунки з експортом сільськогосподарської продукції.

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Ця ситуація, разом зі зменшенням обсягу пропозиції валюти через врожайність минулого року, спричинила відповідне послаблення курсу гривні.

НБУ пояснив, що покривав структурний дефіцит іноземної валюти та згладжував коливання курсу.

Зазначається, що середньоденний обсяг валютних інтервенцій регулятора збільшився до 134 мільйонів доларів у травні порівняно зі 104 мільйонами доларів у квітні та 86 мільйонами доларів у березні.

НБУ вказує, що загальна ситуація на валютному ринку залишається стабільною і контрольованою, а рівень міжнародних резервів достатній для забезпечення стабільності валютного ринку.

Що далі буде з курсом

У банку підкреслили, що подальша динаміка курсу буде визначатися переважно змінами в балансі попиту та пропозиції іноземної валюти.

Для НБУ важливо зберегти такий зв'язок курсової динаміки зі змінами ринкових умов. Це збільшує конструктивну невизначеність, сприяє усвідомленню ризиків, зростанню торговельної активності та глибини валютного ринку, синхронізації його сегментів,

– пояснюють у регуляторі.

З моменту переходу до режиму керованої гнучкості операції без участі регулятора зросли більше ніж утричі, а їх частка — більше ніж удвічі.

Нацбанк вважає, що прогрес у поглибленні валютного ринку та посиленні спроможності обмінного курсу пристосуватися до внутрішніх і зовнішніх шоків підвищить стійкість валютного ринку та української економіки. Збереження курсової стійкості залишається важливим завданням НБУ.

Йдеться про таку динаміку обмінного курсу, яка не загрожуватиме збереженню інфляції на помірному рівні у 2024 році з подальшим її зниженням до цілі 5%.