В мае вырос спрос на безналичную валюту: в НБУ объяснили причину

Чистый спрос клиентов на иностранную валюту через безналичные операции в мае увеличился на 41%. Это связано с ростом бюджетных расходов в результате получения международной помощи в марте-апреле.

Почему вырос спрос на валюту

По словам представителей НБУ, в конце мая произошли значительные всплески спроса на валюту, что повлияло на курсовую динамику. Также повлияло окончание периода, когда было ограничение на расчеты с экспортом сельскохозяйственной продукции.

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Эта ситуация, вместе с уменьшением объема предложения валюты из-за урожайности прошлого года, вызвала соответствующее ослабление курса гривны.

НБУ объяснил, что покрывал структурный дефицит иностранной валюты и сглаживал колебания курса.

Отмечается, что среднедневной объем валютных интервенций регулятора увеличился до 134 миллионов долларов в мае по сравнению со 104 миллионами долларов в апреле и 86 миллионами долларов в марте.

НБУ указывает, что общая ситуация на валютном рынке остается стабильной и контролируемой, а уровень международных резервов достаточен для обеспечения стабильности валютного рынка.

Что дальше будет с курсом

В банке подчеркнули, что дальнейшая динамика курса будет определяться преимущественно изменениями в балансе спроса и предложения иностранной валюты.

Для НБУ важно сохранить такую связь курсовой динамики с изменениями рыночных условий. Это увеличивает конструктивную неопределенность, способствует осознанию рисков, росту торговой активности и глубины валютного рынка, синхронизации его сегментов,

– объясняет регулятор.

С момента перехода к режиму управляемой гибкости операции без участия регулятора выросли более чем втрое, а их доля – более чем вдвое.

Нацбанк считает, что прогресс в углублении валютного рынка и усилении способности обменного курса приспособиться к внутренним и внешним шокам повысит устойчивость валютного рынка и украинской экономики. Сохранение курсовой устойчивости остается важной задачей НБУ.

Речь идет о такой динамике обменного курса, которая не будет угрожать сохранению инфляции на умеренном уровне в 2024 году с последующим ее снижением до цели 5%.