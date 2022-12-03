Треба сподіватися, що Путін "стрілятиме собі в ногу": Фурса про стелю ціну на російську нафту

Reuters повідомляє, що країни ЄС попередньо домовилися про угоду щодо стелі ціни на російську нафту. Мовиться про 60 доларів за барель, водночас передбачається можливість покрокового зниження цього показника.

Якщо ціна на нафту зростатиме, стелю підіймати не будуть, а при зниженні є можливість зменшувати її рівень на 5% щокроку. Про це 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Чого варто очікувати

"На перший погляд, це виглядає гомеопатичним заходом, адже ціна в 60 доларів не сильно відрізняється від поточної ціни, за якою Росія продає свою нафту, ба іноді вона навіть продавала дешевше. Тому тут може знайтися простір для зради", – відзначає банкір.

З іншого боку, додає Фурса, добре, що стелю таки ввели, адже це було зробити дуже складно. Тепер її можна знижувати.

Ніхто не знає, наскільки реально знижувати стелю – навіть той, хто сидить у Брюсселі. Але те, що цей механізм закладено, створює можливість для його застосування. Знову ж таки, якщо буде консенсус,

– підкреслює Фурса.

Інвестиційний банкір наголосив, що стеля передбачена для третіх країн, переважно азійських, які продовжать купляти російську нафту. Євросоюз, США, Велика Британія, Австралія, Японія повністю відмовляються від російської нафти – з 5 грудня діє ембарго.

"Основний момент полягає у тому, що ми не можемо точно спрогнозувати реакцію Росії. А вона є ключовою", – наголошує експерт.

Є приклад з газом, коли Путін сам обмежив постачання в Європу, думаючи, що він зараз усіх покарає. Він втратив ринок і майже усі експортні доходи з продажу газу. Ми неодноразово чули від росіян, що у разі введення стелі вони не постачатимуть нафту.

Наразі ми можемо лише схрестити пальці й сподіватися, що Путін знову буде "стріляти собі в ногу" і неадекватно реагуватиме на введення цієї стелі. Прогнеться або ні,

– говорить Сергій Фурса.

За словами експерта, Євросоюзу було дуже складно відмовитися від російського газу через низку факторів, зокрема питання інфраструктури для провезення американського й катарського скрапленого газу. За останніми оцінками ЄС витратить 700 мільярдів євро на енергонезалежність від Росії.

З нафтою все значно простіше: якщо не проходить російський танкер – приходить будь-який інший. Однак це вже не буде суто європейська історія, це торкнеться всього світу,

– стверджує Фурса.

Він пояснює, що випадання російської нафти з ринку, звісно, призведе до зростання цін. Ймовірно, Путін на це і сподівається. Він може спробувати повторити свій трюк з газом, подумавши, що:

він прибере російську нафту з ринку;

ціни зростуть;

всі приповзуть до нього з проханням її повернути;

санкції знімуть.

Нам не стільки важлива ціна на нафту, скільки важливо, щоб Росія не отримувала від цього доходи. Звісно, це призведе до зростання цін на бензин, і це дуже чутлива тема для американців та європейців,

– запевняє банкір.

Якщо ціна дійде до 100+ доларів, найімовірніше, ми побачимо рішення арабів суттєво наростити видобуток нафти. "Для Росії дуже важко збільшити видобуток, але у Перській затоці це дуже просто: копнули десь – пішла нафта. Така реакція є найімовірнішою. І Путін знову програє. Ми можемо сподіватися, що Путін спробує зіграти в цю гру", – відзначає Фурса.

Відомо, що росіяни заклали у бюджет ціну на нафту у 50 доларів. Однак це абсолютно неважливо, вважає Фурса, тому що після формування бюджету відбулися санкції, які суттєво скоротили його можливості. Він вже став дефіцитним, хоча історично був профіцитним.

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