Якщо ціна на нафту зростатиме, стелю підіймати не будуть, а при зниженні є можливість зменшувати її рівень на 5% щокроку. Про це 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Чого варто очікувати

"На перший погляд, це виглядає гомеопатичним заходом, адже ціна в 60 доларів не сильно відрізняється від поточної ціни, за якою Росія продає свою нафту, ба іноді вона навіть продавала дешевше. Тому тут може знайтися простір для зради", – відзначає банкір.

З іншого боку, додає Фурса, добре, що стелю таки ввели, адже це було зробити дуже складно. Тепер її можна знижувати.

Ніхто не знає, наскільки реально знижувати стелю – навіть той, хто сидить у Брюсселі. Але те, що цей механізм закладено, створює можливість для його застосування. Знову ж таки, якщо буде консенсус,

– підкреслює Фурса.

Інвестиційний банкір наголосив, що стеля передбачена для третіх країн, переважно азійських, які продовжать купляти російську нафту. Євросоюз, США, Велика Британія, Австралія, Японія повністю відмовляються від російської нафти – з 5 грудня діє ембарго.

"Основний момент полягає у тому, що ми не можемо точно спрогнозувати реакцію Росії. А вона є ключовою", – наголошує експерт.

Є приклад з газом, коли Путін сам обмежив постачання в Європу, думаючи, що він зараз усіх покарає. Він втратив ринок і майже усі експортні доходи з продажу газу. Ми неодноразово чули від росіян, що у разі введення стелі вони не постачатимуть нафту.

Наразі ми можемо лише схрестити пальці й сподіватися, що Путін знову буде "стріляти собі в ногу" і неадекватно реагуватиме на введення цієї стелі. Прогнеться або ні,

– говорить Сергій Фурса.

За словами експерта, Євросоюзу було дуже складно відмовитися від російського газу через низку факторів, зокрема питання інфраструктури для провезення американського й катарського скрапленого газу. За останніми оцінками ЄС витратить 700 мільярдів євро на енергонезалежність від Росії.

З нафтою все значно простіше: якщо не проходить російський танкер – приходить будь-який інший. Однак це вже не буде суто європейська історія, це торкнеться всього світу,

– стверджує Фурса.

Він пояснює, що випадання російської нафти з ринку, звісно, призведе до зростання цін. Ймовірно, Путін на це і сподівається. Він може спробувати повторити свій трюк з газом, подумавши, що:

він прибере російську нафту з ринку;

ціни зростуть;

всі приповзуть до нього з проханням її повернути;

санкції знімуть.

Нам не стільки важлива ціна на нафту, скільки важливо, щоб Росія не отримувала від цього доходи. Звісно, це призведе до зростання цін на бензин, і це дуже чутлива тема для американців та європейців,

– запевняє банкір.

Якщо ціна дійде до 100+ доларів, найімовірніше, ми побачимо рішення арабів суттєво наростити видобуток нафти. "Для Росії дуже важко збільшити видобуток, але у Перській затоці це дуже просто: копнули десь – пішла нафта. Така реакція є найімовірнішою. І Путін знову програє. Ми можемо сподіватися, що Путін спробує зіграти в цю гру", – відзначає Фурса.

Відомо, що росіяни заклали у бюджет ціну на нафту у 50 доларів. Однак це абсолютно неважливо, вважає Фурса, тому що після формування бюджету відбулися санкції, які суттєво скоротили його можливості. Він вже став дефіцитним, хоча історично був профіцитним.

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