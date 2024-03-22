Кому з українців додадуть три роки страхового стажу

Цьогоріч деякі пенсіонери мають можливість збільшити свій страховий стаж на три роки. Зокрема, йдеться про матерів та батьків, які впродовж трьох років перебували у декретній відпустці.

Критерії для додавання стажу

У 2024 році матерям та батькам, які провели три роки в декретній відпустці, буде додано цей час до їхнього страхового стажу. Основною умовою є відсутність офіційної зайнятості протягом цього періоду.

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У випадку, якщо декретний період не було враховано у стаж, необхідно подати відповідні документи до Пенсійного фонду України.

! З 2004 року декретна відпустка враховується в страховий стаж для одного з батьків, за умови отримання ними державної допомоги протягом цих трьох років.

Які документи для цього потрібні

Для додавання періоду декретної відпустки до страхового стажу, необхідно подати наступні документи до Пенсійного фонду:

Витяг з трудової книжки та інформацію про відсутність підприємницької діяльності, щоб підтвердити факт перебування в декретній відпустці.

Свідоцтво про народження дитини або паспорт, свідоцтво про смерть дитини у випадку потреби.

У ситуаціях, коли декретна відпустка була пов'язана з доглядом за дитиною, постраждалою від аварії на Чорнобильській АЕС, до 12-річного віку дитини, слід подати:

Свідоцтво про народження дитини або паспорт, свідоцтво про смерть дитини.

Посвідчення дитини, яка постраждала від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Документи, що підтверджують, що один з батьків не мав трудової зайнятості до досягнення дитиною 12 років.