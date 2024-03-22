Критерии для добавления стажа

В 2024 году матерям и отцам, которые провели три года в декретном отпуске, будет добавлено это время к их страховому стажу. Основным условием является отсутствие официальной занятости в течение этого периода.

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В случае, если декретный период не был учтен в стаж, необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины.

Важно! С 2004 года декретный отпуск учитывается в страховой стаж для одного из родителей, при условии получения ими государственной помощи в течение этих трех лет.

Какие документы для этого нужны

Для добавления периода декретного отпуска в страховой стаж, необходимо подать следующие документы в Пенсионный фонд:

Выписку из трудовой книжки и информацию об отсутствии предпринимательской деятельности, чтобы подтвердить факт пребывания в декретном отпуске.

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт, свидетельство о смерти ребенка в случае необходимости.

В ситуациях, когда декретный отпуск был связан с уходом за ребенком, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, до 12-летнего возраста ребенка, следует подать:

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт, свидетельство о смерти ребенка.

Удостоверение ребенка, пострадавшего от последствий Чернобыльской катастрофы.

Документы, подтверждающие, что один из родителей не имел трудовой занятости до достижения ребенком 12 лет.