Важливе про "тринадцяту пенсію": кому та як її одержати на Новий рік

Щомісяця держава нараховує українським пенсіонерам виплати, тобто загалом 12 пенсій за рік. Однак напередодні Нового року багатьох хвилює, чи є можливість отримати так звану "тринадцяту пенсію".

Хто може отримати "тринадцяту пенсію"?

Попри поширену думку, що пенсіонери можуть отримати додаткові виплати під Новий рік, насправді це не так. "Тринадцятою" звикли називати недоотриману пенсію у випадку смерті людини, передає 24 Канал з посиланням ПФУ.

Дивіться також 6 пенсій одним махом: хто може отримати пенсію наперед

Мова йде про частину пенсії, яку держава не встигла виплатити пенсіонерові на момент його смерті, а не про якісь доплати.

Якщо пенсіонер не встиг отримати свої пенсійні виплати через фізичну смерть, їх можуть забрати члени його сім'ї,

– зазначають у ПФУ.

На "тринадцяту пенсію" мають право:

члени сім’ї пенсіонера, які проживали разом з ним на день його смерті;

непрацездатні члени сім’ї, які знаходилися на його утриманні.

Важливо! Якщо на недоотриману пенсію померлого претендують одразу кілька членів сім’ї, які мають на неї право, суму виплат розподіляють порівну між ними.

Як отримати 13-ту пенсію?

Щоб отримати так звану "тринадцяту пенсію" родичам померлого необхідно звернутися із заявою до Пенсійного фонду. Зробити це можна особисто у сервісному центрі ПФУ або ж дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг.

Окрім заяви на виплату недоотриманої пенсії, необхідно подати перелік документів. Він однаковий для обох способів звернення:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документи, які підтверджують родинні зв'язки з померлим (це може бути свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження);

паспорт того, хто отримує кошти;

ідентифікаційний код отримувача;

реквізити банківського рахунку заявника;

документи, що засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день смерті (наприклад, довідка про склад сім’ї).

У разі особистого візиту документи приймає працівник сервісного центру. А для дистанційної подачі документів потрібно зробити кілька кроків, пише ПФУ:

авторизуватись на вебпорталі електронних послуг Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

перейти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

обрати вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії";

заповнити поля електронної заяви, яка з’явиться на екрані.

До заяви обов'язково необхідно додати сканкопії необхідних документів.

Зауважте! Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то для її отримання зазвичай до документів необхідно додати свідоцтво про право на спадщину. Виняток становлять пенсії, призначені за законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Коли зараховують пенсію в Україні?