Тривають перемовини щодо продовження транзиту російського газу через Україну

Президент Азербайджану вважає, що транзит газу через Україну має тривати. Йдеться про постачання російської сировини до європейських країн.

Чи триватиме постачання газу

ЄС та Україна попросили Азербайджан вступити у переговори з Росією, відносно транзиту газу. Адже договір між Україною та російським "Газпромом" стікає цьогоріч.

Читайте також У Молдові призупинили останню платіжну систему для грошових переказів у Росію

Ільхам Алієв Президент Азербайджану Ми просто хочемо підтримати ці країни, а також Україну, оскільки, якщо транзит припиниться, газорозподільна система України буде абсолютно паралізована.

ЄС скоротив обсяги імпорту російського газу. Проте, для деяких країн питання постачання цієї сировини через газопровід, що пролягає по території України, досі критичне. Наприклад, Австрія частково отримує газ саме цим шляхом.

У четвер президент Азербайджану завітав у Рим, там він зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Під час цієї розмови Алієв висловив надію, що "прорив" у вказаних перемовинах може відбутися.

Нагадаємо! Україна не хоче продовжувати контракт з Росією. Однак, українська влада готова розглянути варіант надходження газу від інших постачальників через цю ж систему, якщо це буде потрібно європейським партнерам.