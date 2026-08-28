Повертається до життя після удару: відомий ТРЦ у Дніпрі знову відкриває двері

ТРЦ "Караван" у Дніпрі відновлює повноцінну роботу для відвідувачів. Після вимушеної паузи через удар російської армії центр знову працюватиме щодня, але з урахуванням безпекової ситуації.

Як працюватиме "Караван"

Про відновлення роботи повідомила адміністрація торгівельно-розважального комплексу "Караван" на своїй сторінці у Фейсбуці.

Друзі, попри всі труднощі та ворожі атаки, ТРЦ «Караван» знову відчиняє свої двері для вас! Ми відновлюємо роботу, бо віримо у життя, у нашу незламність і в Україну,

– йдеться в повідомленні.

Один із найбільших об'єктів торгівлі Дніпра працюватиме щодня з 10:00 до 21:00 години.

Втім, заради безпеки людей під час оголошення повітряної тривоги торгівельний центр призупинятиме роботу, а відвідувачів проситимуть оперативно залишити приміщення та прямувати до укриттів.

Цікаво! ТРЦ "Карван" розташований на лівому березі Дніпра та має загальну площу близько 100 тисяч квадратних метрів. На території комплексу працює понад 200 магазинів.



Серед відомих орендарів ТРЦ – супермаркет Ашан, ритейлери Comfy, Фокстрот, Алло, Цитрус, JYSK, LC Waikiki, Reserved, Sinsay, Adidas, Puma, New Balance та інші. Також у комплексі працює меблевий гіпермаркет площею понад 8 900 квадратних метрів та паркінг на 1 380 паркомісць.

Чому "Караван" припиняв роботу

Торгівельний центр був змушений тимчасово зачинити свої двері через російський обстріл Дніпра у ніч проти 25 серпня.

Унаслідок атаки біля будівлі та всередині виникли займання, було пошкоджено вантажівку та внутрішнє оздоблення торгівельних приміщень.

Фото: Пошкодження у ТРЦ "Караван" після атаки Росії / ДСНС у Дніпропетровській області

Рятувальники ДСНС оперативно приборкали вогонь, після чого фахівці оцінили технічний стан споруди. Завдяки швидким відновлювальним роботам об'єкт вдалося безпечно підготувати до прийому відвідувачів та знову запустити його роботу.