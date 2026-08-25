Про наслідки повідомили в ДСНС.

Що відомо про атаку на ТРЦ на Дніпропетровщині?

Охоронець автостоянки біля ТРЦ Валентин у коментарі Суспільному розповів, що атака відбулася приблизно після першої ночі.

"Вибух, вогонь, пожежа. Приїхала поліція, сказала, щоб фури виганяли", – сказав він.

Він додав, що на момент атаки перебував у будці охоронця, а через 5 хвилин стався повторний удар. "А до нас уламок залетів. Піддони почали горіти. Причіп горів. Машини почали виганяти одразу", – розповів Валентин.



Пошкоджений внаслідок пожежі причіп вантажівки / Суспільне Дніпро

Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння. Унаслідок атаки пошкоджено вантажний автомобіль, а також внутрішнє оздоблення ТРЦ. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки на ТРЦ на Дніпропетровщині: дивіться фото ДСНС

До слова, протягом ночі 25 серпня окупанти вдарили також по пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть" на українсько-молдовському кордоні, через що він призупинив роботу.

Обстрілу зазнав і Київ – ворог атакував багатоповерхівку в Голосіївському районі столиці. Там постраждала людина. Зауважимо, що майже одночасно з Києвом російська атака зачепила й інші регіони.

У Запоріжжі пошкоджено багатоповерхівку, у Дніпрі дрон вибухнув біля ТЦ "Караван", а в Павлограді після вибухів спалахнула пожежа. У Харкові зафіксували ракетні удари по промисловій зоні Основ'янського району. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.