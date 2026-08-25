О последствиях сообщили в ГСЧС.

Что известно о атаке на ТРЦ в Днепропетровской области?

Охранник автостоянки возле ТРЦ "Валентин" в комментарии "Общественному" рассказал, что атака произошла примерно после часа ночи.

"Взрыв, огонь, пожар. Приехала полиция, велела выгонять грузовики", – сказал он.

Он добавил, что на момент атаки находился в будке охранника, а через 5 минут произошел повторный взрыв. "А к нам залетел осколок. Поддоны начали гореть. Прицеп горел. Машины начали выгонять сразу", – рассказал Валентин.



Поврежденный в результате пожара прицеп грузовика / "Суспильне Днепр"

Службы экстренной помощи оперативно ликвидировали возгорание. В результате атаки поврежден грузовой автомобиль, а также внутренняя отделка ТРЦ. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия атаки на ТРЦ в Днепропетровской области: смотрите фото ГСЧС

К слову, в течение ночи 25 августа оккупанты нанесли удар также по пункту пропуска "Виноградовка – Вулкенешть" на украинско-молдавской границе, поэтому он приостановил работу.

Обстрелу подвергся и Киев – враг атаковал многоэтажное здание в Голосеевском районе столицы. Там пострадал один человек. Отметим, что почти одновременно с Киевом российская атака затронула и другие регионы.

В Запорожье повреждено многоэтажное здание, в Днепре дрон взорвался возле ТЦ "Караван", а в Павлограде после взрывов вспыхнул пожар. В Харькове зафиксировали ракетные удары по промышленной зоне Основянского района. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.