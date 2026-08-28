Как будет работать "Караван"

О возобновлении работы сообщила администрация торгово-развлекательного комплекса "Караван" на своей странице в фейсбуке.

Друзья, несмотря на все трудности и враждебные атаки, ТРЦ "Караван" вновь открывает свои двери для вас! Мы возобновляем работу, потому что верим в жизнь, в нашу несокрушимость и в Украину,

– говорится в сообщении.

Один из крупнейших торговых объектов Днепра будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00.

Впрочем, в целях безопасности людей во время объявления воздушной тревоги торговый центр будет приостанавливать работу, а посетителей будут просить оперативно покинуть помещение и направиться в укрытия.

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Интересно! ТРЦ "Карван" расположен на левом берегу Днепра и имеет общую площадь около 100 тысяч квадратных метров. На территории комплекса работает более 200 магазинов.



Среди известных арендаторов ТРЦ – супермаркет "Ашан", ритейлеры Comfy, "Фокстрот", "Алло", "Цитрус", JYSK, LC Waikiki, Reserved, Sinsay, Adidas, Puma, New Balance и другие. Также в комплексе работает мебельный гипермаркет площадью более 8 900 квадратных метров и парковка на 1 380 парковочных мест.

Почему "Караван" приостановил работу

Торговый центр был вынужден временно закрыть свои двери из-за российского обстрела Днепра в ночь на 25 августа.

В результате атаки возле здания и внутри возникли возгорания, был поврежден грузовик и внутренняя отделка торговых помещений.

Фото: Повреждения в ТРЦ "Караван" после атаки России / ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели ГСЧС оперативно потушили пожар, после чего специалисты оценили техническое состояние здания. Благодаря быстрым восстановительным работам объект удалось безопасно подготовить к приему посетителей и возобновить его работу.