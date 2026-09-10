Ворог знову атакував ТРЦ "Мануфактура" у Сумах, – місцева влада

У четвер, 10 вересня, ворог знову атакував місто Суми. Вдень росіяни нанесли ще один удар по ТРЦ у центрі населеного пункту.

Що відомо про атаку на ТЦ у Сумах

Реактивний БпЛА влучив у будівлю торгівельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт, про що повідомив керівник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Згідно з його словами, удар спричинив загорання, яке локалізовується в умовах повторних загроз.

Попередньо інформація про потерпілих не надходила.

Зокрема, наслідки пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, що голова Сумської ОДА Олег Григоров повідомив ввечері 9 вересня про перший удар по ТРЦ. Атака здійснювалася за допомогою шахеду.

Пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа,

– написав Григоров.

Відомо про двох загиблих та десятки постраждалих. Серед них – кілька неповнолітніх.

Нагадаємо, що у ТРЦ "Мануфактура" вранці 10 вересня повідомили, що припиняють роботу на невизначений термін. Станом на зараз тривають роботи з ліквідації наслідків та відновлення.

Цього тижня росіяни атакували ще один ТРЦ – City Mall у Запоріжжі. ПО ТРЦ вдарили дронами.