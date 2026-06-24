Не встигли до 10 червня: що буде з українцями, які не оцифрували трудову книжку

Українці мали оцифрувати свої трудові книжки до 10 червня. Такий був встановлений дедлайн. Однак виникає питання – що очікує тих, хто не встиг оцифрувати важливий документ?

Що буде, якщо трудова не оцифрована після 10 червня

На це питання відповіли у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

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Жодних штрафних санкцій для людей, які не встигли оцифрувати книжку, не передбачено. Оцифрування триває й після 10 числа.

П’ятирічний перехідний етап (він тривав ще з 2021 року) встановили, аби уряд, роботодавці та громадяни поступово перенесли великий обсяг інформації з паперових трудових книжок до Реєстру застрахованих осіб. Але завершення перехідного періоду не дорівнює завершення роботи з відомостями про трудову діяльність.

Якщо дані з паперової трудової книжки ще не внесені до електронної системи, їх можна буде подати й надалі,

– пояснили у відомстві.

Слід додати: набутий трудовий та страховий стаж не втрачається через те, що трудова книжка залишилась лише у паперовому форматі. Вона й надалі може використовуватися як документ, який підтверджує періоди роботи.

Тому пенсіонерам, яким вже призначені виплати, не потрібно повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України. Це необхідно лише за умови наявності підстав для уточнення або доповнення даних.

Тобто оцифрування трудових книжок це, у першу чергу, про зручність та безпеку. Однак людина, що має паперовий варіант документа, може надалі спокійно використовувати звичний документ.

Що ще слід знати про чинні події

Разом із трудовою книжкою подають й інші документи про стаж. Наприклад, дипломи, військовий квиток, свідоцтва тощо.

Якщо трудова була втрачена чи пошкоджена, то відновлення даних може вимагати архівних довідок, додаткових перевірок тощо. Тому й процес призначення пенсії може затягнутися.