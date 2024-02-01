Хто має право не відпрацьовувати 2 тижні після звільнення

Якщо громадянин хоче звільнитися, він має відпрацювати ще 2 тижні. Це правило закріплене законодавством, однак і з нього є винятки.

Кому непотрібно відпрацьовувати 2 тижні

Попри те, що термін 2 тижні є обов'язковим для відпрацювання, є обставини, при яких це можна не робити. Такі причини визначені законом.

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Відповідно до Кодексу законів про працю України такими обставинами є:

вихід на пенсію;

переїзд, у тому числі і за станом здоров'я;

вагітність;

догляд за дитиною до 14 років або неповнолітнім з інвалідністю;

вступ до навчального закладу;

догляд за хворим, за умови, що це член родини;

догляд за особою з інвалідністю І групи;

перевезення близького члену родини в інше місце проживання.

Як не відпрацьовувати 2 тижні

Це неостаточний список причин, однак усі ці обставини мають бути підкріплені документально. Наприклад, за допомогою медичної довідки.

2 тижні це стандартний термін, який надається роботодавцю при звільненні працівника, аби той знайшов заміну. Виключення складають індивідуальні домовленості. Зокрема, якщо працедавець та робітник погоджують скорочення терміну відпрацювання або його абсолютну відсутність.

Також, за можливості, працівник може відпрацьовувати останні 2 тижні дистанційно. Термін відпрацювання може бути компенсованим і через невикористану відпустку.

Якщо працівник ігнорує термін 2 тижні, працедавець може звільнити його в односторонньому порядку і оголосити дисциплінарну догану за прогули.