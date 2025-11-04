Сотні тисяч трудових мігрантів: чи виживе Україна без іноземних робітників

Населення України скорочується через війну й демографічну кризу, тож усім галузям економіки бракує робочих рук. Рішенням можуть стати трудові мігранти, проте їх ще потрібно привабити для приїзду до країни.

Де в Україні найбільше бракує робітників?

Україна матиме конкурувати за трудових мігрантів та повернення своїх громадян, проте не зможе повністю закрити потребу в сотнях тисяч робочих рук навіть після закінчення війни. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

Відтік людей за кордон та перевищення смертності над народжуваністю призводить до скорочення населення України.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Нестача людей у нас іде по всіх секторах економіки. Системі освіти бракує вчителів, охороні здоров'я – лікарів та медичних сестер, мілітарітеку – інженерів. Не вистачає людей у будівельній галузі та сільському господарстві. По кожній галузі економіки України є потреба в робочих руках. Ще торік 75% українського бізнесу заявляли про те, що в них є проблеми з залученням персоналу й закриттям наявних вакансій.

Зауважимо! Щороку населення України скорочується на 250 – 300 тисяч людей. За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі 2025 року зареєстрували 249 тисяч 2 смерті, тоді як народжень було майже втричі менше – 86 тисяч 795. За весь 2024 рік в Україні померли 495 тисяч 90 людей, а народилися 176 тисяч 679.

За оцінками Міжнародної організації праці, для відновлення України знадобляться додатково 8,7 мільйона робітників на ринку праці.

Чи зможе Україна залучити достатньо трудових мігрантів для потреб економіки?

Експерт Василь Воскобойник говорить, що кожна галузь економіки України потерпає від дефіциту робочих рук, проте заповнити його повною мірою не вдасться. Близько 70% із майже 7 мільйонів українців, які виїхали за кордон через війну, не повернуться, а приваблення іноземних робітників ускладнене низьким рівнем зарплат.

Навіть в осяжній перспективі 5 – 7 років мені здається не дуже вірогідним, що кількість залучених до України трудових мігрантів перевищуватиме сотні тисяч людей на рік. Чи хтось зголоситься їхати до нас на копійчані заробітні плати? Ні, цього не буде. Іноземцям доведеться платити заробітні плати достатньо серйозні, щоб вони не обрали замість України Польщу, Чехію чи Німеччину,

– каже експерт.

На думку Василя Воскобойника, найбільше потенційних робітників зможе прийняти будівельна галузь України. Проте для їхнього залучення потрібно створити прозорі й чіткі умови працевлаштування.

Суто математично, якщо у нас помирає 300 тисяч людей, нам потрібно залучати на рік 300 тисяч мігрантів. Але це неможливо, бо люди все одно будуть шукати для себе вищі заробітні плати, меншу бюрократію при працевлаштуванні й більше можливостей для того, аби з часом перевезти свої родини. У першу чергу нам будуть потрібні "блакитні комірці": звичайні будівельники, муляри, бетоняри, слюсарі, сантехніки, зварювальники, усі люди робітничих спеціальностей,

– говорить експерт.

Україна не запропонує іноземцям соціальний захист на рівні західних країн, проте легальну роботу зі справедливою зарплатою – може. Аналізуючи досвід інших країн, експерт Василь Воскобойник виокремив ключові моменти для залучення трудових мігрантів, які має забезпечити держава:

визначення галузей, які потребують більше робочих рук, та країн, звідки можна запрошувати працівників;

контроль за умовами праці та проживанням робітників, аби запобігти порушенню прав людини;

чіткі й жорсткі умови депортації у разі порушення українського законодавства.

Що говорить влада про перспективу залучення трудових мігрантів?