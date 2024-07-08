Тайвань проведе відкрите слухання щодо впровадження цифрової валюти у 2025 році
Джерело:Reuters
Центральний банк Тайваню попередив, що процес буде "величезним і складним", а графіку запуску цифрової валюти не має. Публічні слухання з цього питання будуть проведені наступного року.
Цифрова валюта у Тайвані
Тайвань розпочав пілотний проєкт з розробки державної цифрової валюти, що має на меті надати громадянам можливість використовувати цифровий гаманець для здійснення транзакцій, тим самим усунувши потребу в дебетових або кредитних картках.
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Просування цифрової валюти центрального банку – це величезний і складний проєкт, який потрібно буде реалізовувати протягом тривалого часу,
– додали у Центробанку країни.
Прихильники цифрової валюти стверджують, що вона запровадить інноваційні функції та стане життєздатною альтернативою фізичній готівці. Однак ця технологія також викликала протести в кількох країнах через побоювання щодо можливого стеження з боку уряду.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) працює над створенням цифрової версії євро. Ця ініціатива є відповіддю на зростаючий вплив нових технологій, які в найближчі десятиліття трансформують використання грошей.WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.