У чому суть законопроєкту

Американський політик Метт Ґейц представив Конгресу новий законопроєкт. Відповідно до цього проєкту, фіскальні органи США зможуть приймати сплату податків біткойнами.

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Метт Ґейц Член Палати представників від штату Флорида У разі схвалення Конгресом новий закон модернізує податкову систему. Він дозволить сумлінним платникам податків використовувати біткоїни для сплати федеральних податків, а уряду – просувати інновації, підвищувати ефективність фінансової системи та пропонувати більшу гнучкість американським громадянам.

За словами політика, на таку пропозицію його надихнули законодавці реформи, які нещодавно провів уряд Сальвадора. Адже, саме завдяки визнанню біткойна офіційним платіжним засобом, місцева влада досягнула значних результатів.

Які деталі цього законопроєкту

Фактично, Ґейц пропонує внести поправки у Податковий кодекс США (від 1986 року). Для реалізації цього проєкту, американський Мінфін має розробити спеціальний план використання цифрової валюти як засобу, що дозволяє сплату податків в та мит.

Це сміливий крок до майбутнього, де цифрові валюти відіграватимуть життєво важливу роль, гарантуючи, що США очолять авангард технологічного прогресу,

– наголошує Ґейц.

Відповідно до положень цього законопроєкту, у момент отримання платежу біткоїн переводиться у долар. Конвертація відбувається незалежно від суми.

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