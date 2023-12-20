Вартість автомобільного газу в Україні продовжує падати

Роздрібна ціна на автомобільний газ в середньому знизилася ще на 0,27 копійки. Відповідно, у середньому в Україні LPG коштує вже менш як 32 гривні за літр.

Відтак, за добу з 19 по 20 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 27 копійок за літр – до 31,96 гривні за літр.

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Таке тривале падіння цін повʼязують зі скороченням споживання автогазу, а також з нарощенням імпорту після тривалої блокади польського кордону.

Скільки коштує газ на АЗС

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 50 копійок за літр – у середньому до 32,48 гривні за літр та 32,49 гривні за літр відповідно.

На Neftek, KLO, Rodnik і ZOG автогаз здешевшав на 1 гривню: до 31,39 гривні за літр.

Такі мережі як Amic, Shell, Кворум, VostokGaz, UPG, VST, Ovis та інші – знизили ціни на 0,10 копійок за літр – до 1,4 гривні за літр.

Що відбувається на ринкові пального

Експерт Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", у розмові з 24 Каналом розповів, що через польський кордон автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу. Відповідно, від початку блокування кордону вартість скрапленого газу в Україні відчутно зросла.

Зокрема, депутат Олексій Устенко пояснює це також тим, що ринок торгівлі всіма видами пального не дуже високомаржинальний. А тому ціна може піти як вверх, так і вниз.

Крім того, ще 10 – 15% газу везли з країн Балтії, які також не можуть заїхати через Польщу. Тому цей обсяг завозили через Словаччину або Румунію кружним шляхом. Але там також були черги на кордонах. З Румунії не відвантажували газ з Галацу через шторм в Чорному морі. Також виникла проблема з газом з Америки, який прийшов без паспорту походження, через що він затримався на митниці. Ряд таких факторів призвів до того, що був дефіцит і ціна піднялася вгору,

– розповів Олексій Устенко, член Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нині ж спостерігається очікується зниження ціни на автогаз протягом грудня місяця.