Як змінювалися ціни на пальне
На початку 2023 року ціни на пальне знаходилися на невисокому рівні, зокрема весною ситуація була така:
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- А-92 – 44,4 гривні за літр;
- А-95 – 46,6 гривні за літр;
- дизель – 46,6 гривні за літр;
- автогаз – 21,7 гривні за літр.
У коментарі для 24 Каналу, Андрій Закревський розповів, що підвищення цін на пальне почалося у липні, саме тоді, коли повернулися довоєнні податки. Попри це, багато компаній й досі не сплачують ці податки, що спричиняє велику цінову різницю між національною вартістю та експортною.
Також у вересні ринок почав реагувати на блокаду руху польськими перевізниками на кордоні. Це теж спричинило певні проблеми.
Якщо б зараз ми мали трубопровідну систему на кордоні з Польщею, тоді проблем можна було уникнути, адже це дозволило обходити черги на кордоні. Водночас це і дешевше перекачувати пальне трубами, аніж простоювати бензовозами на кордоні.
Що з цінами зараз
Закревський спрогнозував, що ціни на автогаз надалі будуть рости. Це спричинено тим, що вартість пального в Україні поступово наближається до європейського рівня.
Я думаю, що через деякий час ми отримаємо біля кордонів приблизно такі ж самі ціни, як в Польщі, Литві та Словаччині. На мою думку, здорожчення може бути на рівні 3 – 4 гривень до теперішньої ціни,
– додав Андрій Закревський.
Тож станом на 11 грудня 2023 року ціни на пальне такі:
- А-95 преміум – 56,53 гривні за літр;
- А-95 – 53,39 гривні за літр;
- А-92 – 50,33 гривні за літр;
- дизпаливо – 53,31 гривні за літр;
- автогаз – 34,94 гривні за літр.