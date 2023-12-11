Як змінювалися ціни на пальне

На початку 2023 року ціни на пальне знаходилися на невисокому рівні, зокрема весною ситуація була така:

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А-92 – 44,4 гривні за літр;

А-95 – 46,6 гривні за літр;

дизель – 46,6 гривні за літр;

автогаз – 21,7 гривні за літр.

У коментарі для 24 Каналу, Андрій Закревський розповів, що підвищення цін на пальне почалося у липні, саме тоді, коли повернулися довоєнні податки. Попри це, багато компаній й досі не сплачують ці податки, що спричиняє велику цінову різницю між національною вартістю та експортною.

Нагадаємо! З 1 липня в Україні повернули ПДВ на нафтопродукти 20% та акцизи на бензин – до 213 євро за тисячу літрів, на дизпальне – до 139,5 євро за тисячу літрів.

Також у вересні ринок почав реагувати на блокаду руху польськими перевізниками на кордоні. Це теж спричинило певні проблеми.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта і газ України" Якщо б зараз ми мали трубопровідну систему на кордоні з Польщею, тоді проблем можна було уникнути, адже це дозволило обходити черги на кордоні. Водночас це і дешевше перекачувати пальне трубами, аніж простоювати бензовозами на кордоні.

Що з цінами зараз

Закревський спрогнозував, що ціни на автогаз надалі будуть рости. Це спричинено тим, що вартість пального в Україні поступово наближається до європейського рівня.

Я думаю, що через деякий час ми отримаємо біля кордонів приблизно такі ж самі ціни, як в Польщі, Литві та Словаччині. На мою думку, здорожчення може бути на рівні 3 – 4 гривень до теперішньої ціни,

– додав Андрій Закревський.

Тож станом на 11 грудня 2023 року ціни на пальне такі: