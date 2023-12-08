Як змінилися ціни на пальне

За тиждень середня ціна на А-95 преміум знизилася до 56,53 гривні за літр (-1,05 гривні), а на звичайни А-95 – до 53,42 гривні (-91 копійка). Дизпаливо теж просіло у ціні на 92 копійки і тепер коштує 53,36 гривні за літр.

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На 1 гривню за літр здешевшали усі види пального на наступних АЗС:

ОККО;

WOG;

"Укрнафта";

UPG;

Prime;

Neftek;

ZOG;

Green Wave.

АЗС групи "Приват" також знизили ціни на пальне, але вже на 1,5 гривні за літр. А-95 преміум коштує у них 52,5 гривні, А-95 звичайний – 52 гривні, а дизпаливо теж 52 гривні.

Столична мережа KLO зменшила вартість усіх видів пального на 1,2 гривні, тоді як "Укр-Петроль" на цілих 2 гривні за літр.

Зауважте! Найбільше ціна впала на АЗС "Ovis", U.GO, Mango, "Катрал", Motto – в діапазоні від 0,6 до 2,8 гривні за літр.

Скільки коштував автогаз вчора

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