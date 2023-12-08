Как изменились цены на топливо
За неделю средняя цена на А-95 премиум снизилась до 56,53 гривны за литр (-1,05 гривны), а на обычные А-95 – до 53,42 гривны (-91 копейка). Дизтопливо тоже просело в цене на 92 копейки и теперь стоит 53,36 гривны за литр.
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На 1 гривну за литр подешевели все виды горючего на следующих АЗС:
- ОККО;
- WOG;
- "Укрнефть";
- UPG;
- Prime;
- Neftek;
- ZOG;
- Green Wave.
АЗС группы "Приват" также снизили цены на горючее, но уже на 1,5 гривны за литр. А-95 премиум стоит у них 52,5 гривны, А-95 обычный – 52 гривны, а дизтопливо тоже 52 гривны.
Столичная сеть KLO снизила стоимость всех видов горючего на 1,2 гривны, тогда как "Укр-Петроль" на целых 2 гривны за литр.
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