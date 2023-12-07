Сколько стоит автогаз

Наибольшее падение цен среди АЗС отмечалось в сети Motto, там она снизилась на 1,5 гривны до 34,98 гривны за литр. Также существенно подешевел автогаз в сетях Ovis и Mango, до 35,09 – 35,9 гривны за литр – то есть на 1,09 и 0,5 гривны соответственно.

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У Chipo сжиженный газ опустился до отметки 34,72 гривны за литр (на 77 копеек). Еще небольшое падение цены на 25 – 60 копеек продемонстрировали:

U.GO;

Катрал;

Luxwen;

"Авантаз 7".

В то же время в других АЗС в течение дня цена на автогаз совсем не изменилась. Детальнее со стоимостью газа можно ознакомиться в нашей табличке.