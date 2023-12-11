Как изменялись цены на горючее

В начале 2023 года цены на горючее находились на невысоком уровне, в частности весной ситуация была такова:

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А-92 – 44,4 гривны за литр;

А-95 – 46,6 гривны за литр;

дизель – 46,6 гривны за литр;

автогаз – 21,7 гривны за литр.

В комментарии для 24 Канала, Андрей Закревский рассказал, что повышение цен на горючее началось в июле именно тогда, когда вернулись довоенные налоги. Несмотря на это, многие компании до сих пор не платят эти налоги, что влечет за собой большую ценовую разницу между национальной стоимостью и экспортной.

Напомним! С 1 июля в Украине вернули НДС на нефтепродукты 20% и акцизы на бензин – до 213 евро за тысячу литров, на дизтопливо – до 139,5 евро за тысячу литров.

Также в сентябре рынок начал реагировать на блокаду движения польскими перевозчиками на границе. Это тоже привело к определенным проблемам.

Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Если бы сейчас у нас была трубопроводная система на границе с Польшей, тогда проблем можно было избежать, ведь это позволило обходить очереди на границе. В то же время это и дешевле перекачивать горючее по трубам, чем простаивать бензовозами на границе.

Что с ценами сейчас

Закревский спрогнозировал, что цены на автогаз в дальнейшем будут расти. Это вызвано тем, что стоимость горючего в Украине постепенно приближается к европейскому уровню.

Я думаю, что через некоторое время мы получим у границ примерно такие же цены, как в Польше, Литве и Словакии. По моему мнению, подорожание может быть на уровне 3 – 4 гривен до нынешней цены,

– добавил Андрей Закревский.

По состоянию на 11 декабря 2023 года цены на горючее такие: