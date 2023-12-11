Как изменялись цены на горючее
В начале 2023 года цены на горючее находились на невысоком уровне, в частности весной ситуация была такова:
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- А-92 – 44,4 гривны за литр;
- А-95 – 46,6 гривны за литр;
- дизель – 46,6 гривны за литр;
- автогаз – 21,7 гривны за литр.
В комментарии для 24 Канала, Андрей Закревский рассказал, что повышение цен на горючее началось в июле именно тогда, когда вернулись довоенные налоги. Несмотря на это, многие компании до сих пор не платят эти налоги, что влечет за собой большую ценовую разницу между национальной стоимостью и экспортной.
Также в сентябре рынок начал реагировать на блокаду движения польскими перевозчиками на границе. Это тоже привело к определенным проблемам.
Если бы сейчас у нас была трубопроводная система на границе с Польшей, тогда проблем можно было избежать, ведь это позволило обходить очереди на границе. В то же время это и дешевле перекачивать горючее по трубам, чем простаивать бензовозами на границе.
Что с ценами сейчас
Закревский спрогнозировал, что цены на автогаз в дальнейшем будут расти. Это вызвано тем, что стоимость горючего в Украине постепенно приближается к европейскому уровню.
Я думаю, что через некоторое время мы получим у границ примерно такие же цены, как в Польше, Литве и Словакии. По моему мнению, подорожание может быть на уровне 3 – 4 гривен до нынешней цены,
– добавил Андрей Закревский.
По состоянию на 11 декабря 2023 года цены на горючее такие:
- А-95 премиум – 56,53 гривны за литр;
- А-95 – 53,39 гривны за литр;
- А-92 – 50,33 гривны за литр;
- дизтопливо – 53,31 гривны за литр;
- автогаз – 34,94 гривны за литр.